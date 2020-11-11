نجران 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بنجران بالشراكة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات غداً، ورشة عمل عن بُعد بعنوان "تراخيص الاتصالات".ويستعرض مدير إدارة التراخيص بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس خالد بن ناصر الصالح، إستراتيجية ومجالات عمل الهيئة، والتعريف بدليل المستثمر للتراخيص، وتوضيح متطلبات وإجراءات إصدار تراخيص الاتصالات، والفرص الاستثمارية في القطاع.ودعت غرفة نجران عموم رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة للمبادرة بالتسجيل والمشاركة في أعمال الورشة عبر الموقع الإلكتروني للغرفة.// انتهى //10:12ت م0020