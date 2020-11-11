الأحساء 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسقدّمت عيادات "تطمن" في محافظة الأحساء خدماتها لـ 89774 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.وأوضح التجمع الصحي في الأحساء أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد “COVID-19”، وتُقدم خدماتها من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مراكز صحية، تشمل مركز صحي البندرية، والشعبة، والمركز، وهي متاحة لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة.// انتهى //10:13ت م0021