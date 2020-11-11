القاهرة 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة اليونانية أثينا لعقد جلسة مباحثات على مستوى القمة مع رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس" لبحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية أمس تسجيل 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 14 حالة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 109654 حالةً، من ضمنهم 100540 حالة تم شفاؤها، و6394 حالة وفاة.ونوّهت إلى إعلان الجيش الروسي بدء نشر قوات حفظ السلام الروسية على خطوط التماس في إقليم ناجورني قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، بالتزامن مع انسحاب القوات الأرمينية منه.ولفتت صحف القاهرة إلى مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإجراء إصلاح جذري في منطقة "شينجن" من أجل تعزيز الحرب على الإرهاب، وذلك خلال أعمال قمة أوروبية مصغرة عبر الاتصال المرئي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والمستشار النمساوي زباستيان كورتس، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ورئيس المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين.وتابعت إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن بدء الجولة السادسة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) والتي ستستمر حتى الثالث عشر من نوفمبر الجاري، وذلك في مقر البعثة الأممية الدائم بمدينة سرت الليبية.وسلّطت الضوء على قرار وزير العدل الأمريكي ويليام بار فتح تحقيقات فيدرالية على مستوى الولايات المتحدة في تزوير نتائج الانتخابات الأمريكية، وسط حالة من الغضب بين مسئولي الولايات وحملة الرئيس المنتخب جو بايدن.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد لأكثر من 51 مليونًا حول العالم، بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة أنها قد تصدر ترخيصًا للقاح أُثبت فاعليته بنسبة 90% في غضون أسابيع قليلة.// انتهى //10:31ت م0022