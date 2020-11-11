رام الله 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، ستة فلسطينيين ، خلال عمليات دهم واقتحام نفذتها في بلدة كوبر وحي "أم الشرايط" بالبيرة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في رام الله، أن عملية الاعتقال طالت كلا من: وائل الطقز، وشادي محمود زيبار، ومحمد يوسف زيبار، ومحمود يوسف زيبار، وزوجة المواطن رائد زيبار.وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ، الشاب أيمن أبو سريع، خلال اقتحامها لحي "أم الشرايط" في مدينة البيرة.//انتهى//10:34ت م0023