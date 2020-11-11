سياسي / جيش الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة
الأربعاء 1442/3/25 هـ الموافق 2020/11/11 م واس
رام الله 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، ستة فلسطينيين ، خلال عمليات دهم واقتحام نفذتها في بلدة كوبر وحي "أم الشرايط" بالبيرة.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في رام الله، أن عملية الاعتقال طالت كلا من: وائل الطقز، وشادي محمود زيبار، ومحمد يوسف زيبار، ومحمود يوسف زيبار، وزوجة المواطن رائد زيبار.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ، الشاب أيمن أبو سريع، خلال اقتحامها لحي "أم الشرايط" في مدينة البيرة.
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10:34ت م
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