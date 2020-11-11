الخرطوم 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على عبور آلاف الإثيوبيين إلى داخل الأراضي السودانية هرباً من المعارك الدائرة في إقليم تيغراي الإثيوبي المتاخم لولايتي القضارف وكسلا السودانيتين، بحسب مسؤول سوداني.وأشارت إلى إصابة وزير الصحة السوداني الدكتور أسامة أحمد عبد الرحيم، ومدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية، ومدير الإدارة العامة للطب العلاجي أمس بفيروس كورونا.وسلطت الصحف الضوء على مناقشة رئيس المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق فايز السراج خلال زيارة سريعة إلى القاهرة، مساء أمس الأول، تثبيت وقف إطلاق النار في البلاد وتفعيل الحل السياسي لنزع فتيل الأزمة في البلاد.وأخبرت عن تمكن قوات الجيش اليمني مسنودةً بمقاتلي القبائل وطائرات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ، من تكبيد ميليشيات الحوثي الإرهابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، في جبهات القتال غربي مأرب.وأبرزت صحف الأربعاء تأكيد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أمس أنه يأمل إحياء دينامية العلاقات الثنائية مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي.ونشرت إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، أمس عن قرار الإقفال التام ابتداء من السبت المقبل حتى الأحد 29 من الشهر نفسه.وعرجت صحف السودان على تحذير وكالات الأمم المتحدة من ارتفاع مستوى الجوع على مستوى العالم ونزوح السكان، اللذين بلغا مستويات قياسية عندما تفشت جائحة كوفيد-19.// انتهى //10:39ت م0025