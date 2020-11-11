جيزان 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والطوال ، والعارضة، وفيفا، وهروب ، و المناطق المفتوحة و الطرق السريعة.وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 7 مساءً.// انتهى //11:25ت م0040