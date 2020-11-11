القريات 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسقدمت عيادات "تطمن" خدماتها في القريات لـ 1018مستفيداً منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 3 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.وخصصت الصحة عيادات "تطمن" لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //11:25ت م0041