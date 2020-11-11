عام / أكثر من 1000 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في القريات
الأربعاء 1442/3/25 هـ الموافق 2020/11/11 م واس
القريات 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس
قدمت عيادات "تطمن" خدماتها في القريات لـ 1018مستفيداً منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 3 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.
وخصصت الصحة عيادات "تطمن" لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
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11:25ت م
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