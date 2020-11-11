تونس 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بتواصل أعمال الحوار الليبي لليوم الرابع على التوالي في العاصمة تونس بمشاركة 75 شخصًا يشكلون مختلف الأطياف السياسية، لمناقشة وثيقة البرنامج السياسي للمرحلة التمهيدية للحل الشامل.وتابعت في شأن آخر إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن بدء الجولة السادسة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) والتي ستستمر حتى الثالث عشر من نوفمبر الجاري، وذلك في مقر البعثة الأممية الدائم بمدينة سرت الليبية.وعرجت صحف اليوم على نبأ وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، جراء إصابته بفيروس كورونا.// انتهى //11:35ت م0043