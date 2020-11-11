بغداد 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاجتماع المرئي الذي تم أمس بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ودولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي, والذي جرى خلاله استعراض أعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي وما تمخضت عنه الدورات الثلاث السابقة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تصب في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.وتناولت صحف بغداد اتفاق البلدين الشقيقين على إعادة افتتاح معبر"عرعر" الحدودي خلال الأيام القادمة ، منوهةً بالنتائج المتحققة من زيارة الوفد الوزاري السعودي الرفيع لبغداد على مدى يومين في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات, مبرزةً بشكل خاص اللقاءات التي أجراها الوفد مع كبار المسؤولين العراقيين وفي المقدمة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي, وأن هذه اللقاءات جاءت في إطار الأعمال التحضيرية لانعقاد مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة.وأبرزت الصحف تأكيد رئيس مجلس الوزراء العراقي بأن المملكة العربية السعودية شريك حقيقي للعراق وأن العراق يتطلع إلى بناء علاقات متميزة معها بما يحقق مستقبلا أفضل للبلدين, مشيرةً إلى تأكيد الوفد السعودي رغبة المملكة وحرصها على الانفتاح والتعاون مع العراق في المجالات كافة.واستعرضت الصحف العراقية اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي أبرمها الجانبان السعودي والعراقي ومن بينها التعاون في القطاع المصرفي.// انتهى //11:58ت م0045