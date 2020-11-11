الرياض 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسأطلقت جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه أمس, مشروع التميز المؤسسي بحضور معالي المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق ، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية سلمان بن عبدالله بن سعيدان .وأكد الرئيس التنفيذي للجمعية إبراهيم العباد أهمية للجمعية والمستفيدين لديها من خلال المكاسب والفوائد التي كان من أبرزها بناء أدلة إجرائية لجودة العمل، وتطوير أداء فريق العمل، وإعداد منهجيات فرص التحسين التي تم اختيارها، والتدريب على منهجية التميز المؤسسي.وبين أن مشروع التميز المؤسسي حقق مكاسب وفوائد كان من أبرزها بناء أدلة إجرائية لجودة العمل.وتطوير أداء فريق العمل, وإعداد منهجيات فرص التحسين التي تم اختيارها, والتدريب على منهجية التميز المؤسسي// انتهى //12:01ت م0046