الرياض 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسافتتح معالي رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، أمس، مركز العناية بحيوانات التجارب بكلية الصيدلة، بحضور عدد من عمداء الكليات.وقدم عميد كلية الصيدلة رئيس اللجنة الإشرافية على المركز الدكتور أوس الشمسان خلال الافتتاح نبذة عن المركز وما يحتويه من وحدات ومعامل وغرف متطورة ذات مواصفات عالمية لرعاية الحيوانات، وغرف مخصصة للعمليات الجراحية ومعامل التجارب السلوكية والجزيئية، إضافة إلى أحدث تجهيزات التعقيم.وأشار إلى أن المركز سيوفر حيوانات التجارب لبحوث أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والمراكز البحثية والدراسات ما قبل السريرية بالجامعة.بعد ذلك تجول معاليه ومرافقوه في المركز للتعرّف على أبرز تجهيزاته، مقدماً شكره لعميد كلية الصيدلة وأعضاء اللجنة الاشرافية على مركز العناية بحيوانات التجارب والقائمين على هذا المشروع الذي سيسهم - بإذن الله - في دعم عملية البحث العلمي بالجامعة وخارجها.يذكر أن مركز العناية بحيوانات التجارب قد حصل على عضوية الجمعية الأمريكية لعلوم الحيوان "AALAS"، التي تقدم منصات متعددة للتدريب والاستشارات العلمية والفنية في مجال رعاية حيوانات التجارب ومراجعة بروتوكولات التجارب العلمية والاعتمادات المؤسسية مثل " AAALAC " مما سيتيح للمركز القيام باختبارات قياسية وفق اشتراطات الهيئات الرقابية لفحص فاعلية ومأمونية الأدوية والأغذية ومنتجات التجميل.// انتهى //12:18ت م0047