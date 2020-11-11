الرباط 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واستصدر اهتمامات الصحف المغربية الصادرة اليوم خبر جلسة العمل التي ترأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس أول أمس بالرباط ، والتي خصصت لاستراتيجية التلقيح ضد فيروس كوفيد-19.وأخبرت الصحف عن جلسات الحوار الليبي التي انطلقت أمس بتونس بين أطراف الصراع في محاولة لتقريب وجهات النظر وإنهاء الخلافات.وتناقلت صحف الأربعاء دعوة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش للمجتمع الدولي من أجل تقديم الدعم القوي لمنتدى الحوار السياسي الليبي ولا سيما من خلال ضمان الامتثال التام للحظر على الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي.وتطرقت صحف المغرب إلى انطلاق الانتخابات النيابية بالأردن أمس، في ظروف استثنائية فرضها جائحة كورونا.وعرجت الصحف على توصل أذربيجان وأرمينيا وروسيا إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إقليم ناغورنو كاراباخ.// انتهى //12:22ت م0049