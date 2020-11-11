المدينة المنورة 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسأعلنت صحة المدينة المنورة عن بدء العمل في غرفة العمليات الجراحية المتخصصة لحالات أورام العظام والعضلات في مستشفى المدينة المنورة، حيث تمكّن فريق طبي في مستشفى المدينة المنورة من إجراء عملية استئصال ورم في الركبة اليمنى لمريضة في الستين من عمرها بعد معاناة أستمرت عدة أعوام، وقد تكللت العملية بالنجاح - ولله الحمد -.يُذكر أن مثل هذه الحالات الجراحية كان يتم تحويلها سابقاً إلى مستشفيات تخصصية خارج المنطقة للإجراء العلاجي.// انتهى //12:40ت م0052