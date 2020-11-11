مسقط 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في السلطنة وصلت إلى 119186 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1321 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 109633 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 92 %.وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 37 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 309 والمنومين في العناية المركزة 134 منوماً .// انتهى //12:43ت م0053