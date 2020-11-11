القاهرة 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسدعت جامعة الدول العربية المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان للتدخل الفوري والقيام بواجباتها والنهوض بمسؤوليتها لتطبيق قواعد ومبادئ المنظومة القانونية في حماية أرواح الأسرى وكفالة حقوقهم القانونية.وأوضح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبو علي في تصريح اليوم، أن سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها سياسة الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين هي جريمة إسرائيلية جديدة لا ينبغي أن تسجل رقماً جديداً مضافاً في سجل الإجرام الإسرائيلي المستمر الذي يتطلب الادانة والتنديد، مشدداً على ضرورة حماية أرواح الأسرى وبكل ما يستدعيه ذلك من ممارسة الضغوط ومسائلة سلطة الاحتلال خاصة في ظل وباء كورونا الذي طال الأسرى في سجون الاحتلال، وما يمثله الوباء من تهديد خطير للأسرى خاصة للمرضى وكبار السن منهم .// انتهى //13:28ت م0069