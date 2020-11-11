اقتصادي / بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام
الأربعاء 1442/3/25 هـ الموافق 2020/11/11 م واس
الكويت 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 06ر73 نقطة ليبلغ مستوى 45ر5532 نقطة بنسبة هبوط بلغت 30ر1 % .
وتم تداول كمية أسهم بلغت 5ر231 مليون سهم تمت عبر 14726 صفقة نقدية بقيمة 67 مليون دينار كويتي .
وانخفض مؤشر السوق الرئيس 3ر17 نقطة ليبلغ مستوى 43ر4340 نقطة بنسبة هبوط بلغت 40ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 04ر117 مليون سهم تمت عبر 4552 صفقة نقدية بقيمة 3ر9 ملايين دينار .
كما انخفض مؤشر السوق الأول 09ر100 نقطة ليبلغ مستوى 65ر6132 نقطة بنسبة هبوط بلغت 61ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر114 مليون سهم تمت عبر 10174 صفقة بقيمة 6ر57 مليون دينار .
// انتهى //
13:32ت م
0071