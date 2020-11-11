الباحة 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، إسكان أعضاء هيئة التدريس بالمدينة الجامعية بمحافظة العقيق.وكان في استقبال سموّه لدى وصوله مقر الإسكان معالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، ووكلاء الجامعة.واطلع سموه لدى وصوله على عرض مرئي عن المشروع، تضمن 99 فيلا مكونة من دورين على ثلاثة نماذج مختلفة المساحة والمحتوي، إضافة إلى 13 عمارة تضم 110 شقق سكنية.ثم تجول على مقر الإسكان وشاهد أحد النماذج، مستمعًا لشرح من رئيس الجامعة حول ما يتضمنه النموذج .وأكد سموّ الأمير حسام بن سعود أن هذه المشاريع تأتي في ظل الاهتمام والرعاية الكريمة التي توليها قيادتنا الرشيدة للصروح التعليمية في بلادنا الغالية، مؤكداً أن مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس بجامعة الباحة يمثل دفعة قوية لدعم العملية التعليمية والأكاديمية في الجامعة من أجل خدمة أبناء هذا الوطن، وأن الإسكان الجامعي يعد مفخرة لتوفير بيئة أكاديمية متميزة.وفي ختام الزيارة تسلم سمّوه هدية من رئيس الجامعة بهذه المناسبة.رافق سموه في الزيارة مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد بن حمزة الحربي.// انتهى //13:35ت م0073