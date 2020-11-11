الدمام 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واساستقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال العشرة أيام الأولى من شهر نوفمبر الحالي، 2050 بلاغاً إسعافياً، منها 69 بلاغاً عن طريق تطبيق أسعفني للبلاغات الإسعافية.وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالمنطقة الشرقية فهد بن عثمان الغامدي، أن هذه الحالات تضمنت 275 حالة ناتجة عن حوادث مرورية و 24 حالة ناتجة عن حوادث دهس و 64 حالة ناتجة عن انقلاب مركبات و 593 حالة مرضية عادية و 146 حالة مرض معدي و 125 حالة سقوط و 43 حالة نتجت عن حرائق و 3 حالات غرق و 12 حالة احتجاز وحالتين بتر و 3 حالات نتيجة حروق و حالتين ناتجة عن اختناق و 42 حالة أزمة قلبية و 68 حالة غيبوبة و 207 حالات إغماء و 155 حالة أزمة تنفسية و 23 حالة نزيف و 7 حالات ولادة و 3 حالات تسمم بالابتلاع و 4 حالات تسمم باللدغ وحالتين إصابة عمل و 26 حالة توقف قلب وتنفس وحالتين ناتجة عن استعمال آلة حادة وحالتين صعق كهربائي و 14 حالة اشتباه جلطة دماغية وحالتين نتيجة تسرب غاز وغيرها من الحالات الإسعافية الأخرى.وأضاف الغامدي، أن عدد الحالات التي أسعفت وتم نقلها للمستشفيات بلغت 1134 حالة، فيما بلغت الحالات المسعفة في الموقع 882 حالة، وبلغت حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية 39 حالة وفاة - رحمهم الله -، داعياً المواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) أو عن طريق تطبيق (أسعفني) في الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ - لا قدر الله - وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، متمنياً منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يعوقوا تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لهم والقيام بواجبهم الإنساني.// انتهى //13:36ت م0074