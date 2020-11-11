أبها 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسأقرت جامعة بيشة والمرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، آليات الربط الآلي بين الجامعة والمرصد بهدف دعم بيانات ومؤشرات سوق العمل، من خلال توفير بيانات دقيقة وموثوقة، وتقديم التحليلات والمرئيات وكذلك إدارة ونشر المعرفة.جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم بين رئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن صفحي ومدير عام المرصد الدكتور محمد بن سعيد القحطاني، عبر الاتصال المرئي، جرى خلاله مناقشة مؤشرات سوق العمل السعودي ودور خريجي الجامعات السعودية في دعمه، خاصة جامعة بيشة حسب التخصصات ومؤشرات التوظيف من الخريجين ومؤشرات متوسط المدة من التخرج إلى التوظيف، إضافة إلى عرض الدراسات المتعلقة بسوق العمل المحلي.// انتهى //13:44ت م0075