جيزان 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، معالي مدير معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان.وشهد سموه خلال اللقاء مراسم توقيع تنفيذ الدراسة التطويرية الشاملة لهيئة تطوير المناطق الجبلية بجازان، مستمعاً لشرح مفصل عن الدراسة والخدمات التي يقدمها معهد الإدارة في مجالات التدريب والاستشارات، لمختلف القطاعات الحكومية، انطلاقاً من الدور المناط به في التنمية الإدارية ودعم المسارات التنمية وتحسين أداء الأجهزة الحكومية وتحقيق التنمية الشاملة.حضر اللقاء وتوقيع الاتفاقية وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ووكيل الإمارة للشؤون التنموية الدكتور عيسى بن يحيى البناوي ومدير هيئة تطوير المناطق الجبلية بجازان محمد بن قاسم الواصلي.// انتهى //13:55ت م0077