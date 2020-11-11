نجران 25 ربيع الأول 1442هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسرأس صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران رئيس مجلس المنطقة، - عبر الاتصال المرئي- اجتماع المجلس الذي عقد من محافظة يدمة.ورفع سموه الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، على ما تحقق من مشاريع في المنطقة خلال السنة المالية الجارية، وهي إنجازات عظيمة، رغم الظروف التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا.وقال " إننا نعقد مجلسنا هذا من محافظة يدمة، بمشاركة المجلس المحلي للمحافظة، ضمن خطتنا التي جرى إقرارها بهدف دفع التنمية ونشرها في المحافظات، وتحقيق استدامتها في عموم المنطقة، بأن تُعقد جلسات عادية وغير عادية للمجلس في كل محافظة، حيث بدأنا بمحافظة شرورة في الثاني والعشرين من شهر جمادى الثانية لعام 1441هـ، فمحافظة بدر الجنوب في العاشر من شهر ذي القعدة للعام ذاته، واليوم نحن في محافظة يدمة، وسوف نواصل المسير ــ إن شاء الله ــ ليتحقق الهدف في كل المحافظات".واستعرض المجلس ما جرى إنجازه ضمن ميزانية العام الجاري، لدى جامعة نجران، وأمانة المنطقة، والإدارة العامة للتعليم، والمديرية العامة للشؤون الصحية، وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وفرع وزارة النقل، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإدارة العامة لخدمات المياه، وفرع وزارة الإسكان، وشركة كهرباء المنطقة.كما جرى استعراض احتياجات محافظة يدمة، قدمها المحافظ رئيس المجلس المحلي بالمحافظة موفق العنزي .//انتهى//14:16ت م0080