إسلام آباد 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 1708 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 348184 حالة، منها 21098 حالة نشطة.وأوضج المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 634 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 320065 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 21 حالة وفاة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7021 حالة وفاة.// انتهى //14:25ت م0082