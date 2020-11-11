الخليل 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسأبدت الرئاسة الفلسطينية استعدادها للعودة إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية.وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، تعقيبا على تصريحات وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي بيني غانتس، التي قال فيها إنه "حان الوقت للقيادة الفلسطينية العودة إلى المفاوضات بدون اعذار": إن القيادة الفلسطينية مستعدة للعودة إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، أو من حيث انتهت المفاوضات أو بالتزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة.// انتهى //15:54ت م0122