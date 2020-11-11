بغداد 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسسجل مؤشر"البورصة" العراقية اليوم تراجعا بنسبة 0.34% , متوقفا عند 478.96 نقطة.وشهدت جلسة اليوم انخفاض أسهم 7 شركات, فيما ارتفعت أسهم 9 شركات ، وحافظت 6 شركات على اسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1,044,049,287 سهما, بقيمة 706,606,479 دينارا عراقيا, تحصلت من إبرام 411 صفقة , شملت 22 شركة مساهمة من اصل 105 شركات مسجلة في البورصة .// انتهى //15:54ت م0123