اقتصادي / البورصة العراقية تغلق على تراجع
الأربعاء 1442/3/25 هـ الموافق 2020/11/11 م واس
بغداد 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس
سجل مؤشر"البورصة" العراقية اليوم تراجعا بنسبة 0.34% , متوقفا عند 478.96 نقطة.
وشهدت جلسة اليوم انخفاض أسهم 7 شركات, فيما ارتفعت أسهم 9 شركات ، وحافظت 6 شركات على اسعار أسهمها.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1,044,049,287 سهما, بقيمة 706,606,479 دينارا عراقيا, تحصلت من إبرام 411 صفقة , شملت 22 شركة مساهمة من اصل 105 شركات مسجلة في البورصة .
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