مكة المكرمة 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسرأس المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي اليوم الاجتماع الخاص بلجان مبادرات إدارة تعليم مكة المشاركة في ملتقى مكة الثقافي الخامس لهذا العام -عبر تطبيق الزوم- بحضور المساعدين ومديري الإدارات المعنية واللجان المشاركة ( بنين وبنات ) وذلك بمقر الإدارة بمكة .وتمثلت مشاركة تعليم مكة من خلال المبادرات التالية: " التنمر الإلكتروني .. الوقاية والعلاج"، وأسرتي ومدرستي في العالم الافتراضي، وكن قدوة في تعلمك " محاكاة الحج الرقمية"، وتعليم رقمي متميز، وصورتي الرقمية تمثلني، ومعاً نتعلم، ووطني أولاً " تعرف على وطنك"، والأمانة العلمية للبحوث والدارسات في العالم الرقمي، وتطبيق " قبلة الموهبة" الرقمي، والقيادة بالقيم في العالم الرقمي، وجولة رقمية على معالم مكة .يذكر أن لجنة التقييم بملتقى مكة الثقافي قد وافقت على جميع المبادرات التي تقدمت بها إدارة تعليم مكة المكرمة للمشاركة بها في الملتقى في نسخته الخامسة لهذا العام وذلك لنوعية تلك المبادرات وتميّزها ومواكبتها للتطور الرقمي الذي يتناسب مع شعار الملتقى" كيف نكون قدوة في العالم الرقمي ".// انتهى //15:55ت م0126