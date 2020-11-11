أبها 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسنظم نادي أبها الأدبي مساء أمس محاضرة عبر الاتصال المرئي بعنوان ( أثر الموروث الثقافي على النمو العمراني في منطقة عسير )، ألقاها المهندس فؤاد عسيري، وأدارها الدكتورعلي مرزوق .واشتملت المحاضرة على تعريف مفهوم " الموروث الثقافي" وعلاقته بالتخطيط الحضري .وأشار عسيري إلى أن الموروث الثقافي تعبير عن طرق العيش التي طورها المجتمع وانتقلت من جيل إلى آخر بما في ذلك العادات والممارسات، والمهن، والأحداث التاريخية، والتعامل مع الموارد الطبيعية، وطرق التجارة، والتعبيرات الفنية، والمفاهيم الدينية، والقيم .ثم تحدث المحاضر عن خصائص نشوء الحضارات مع المقارنة بين المجتمعات المحلية والعالمية من حيث التجمعات السكانية وأنماط الفن ووسائل الاتصال المشتركة وأنظمة إدارة الأراضي، والطبقات الاجتماعية والاقتصادية . // انتهى //15:56ت م0127