بغداد 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم حصيلة العمليات العسكرية التي تنفذها قوات عراقية مشتركة في سلسلة جبال "خانوكة" بشمال العراق لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي وتدمير أوكاره .وأفادت الخلية في بيان صحفي أن قوات مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع واصلت لليوم الثامن على التوالي عملياتها العسكرية لملاحقة بقايا عصابات "داعش" الإرهابية في سلسلة جبال "خانوكة" , بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية والتحالف الدولي، موضحة أن العملية أسفرت عن تدمير 4 عجلات و56 وكرا و45 نفقاً و106 عبوات ناسفة, فضلا عن العثور على العشرات من قواعد الرشاشات والراجمات والصواريخ والعجلات وركائز الهاونات ومنصات إطلاق الصواريخ وقنابر الهاون, مشيرة إلى أن العملية أسفرت أيضا عن إصابة 4 مقاتلين بجروح وتضرر إحدى الآليات العسكرية.// انتهى //15:57ت م0128