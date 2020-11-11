بيت لحم 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس"شرعنت" سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 1700 وحدة استيطانية في عدد من المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين.وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية: إن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس وافق على "شرعنة" وحدات استيطانية كان عليها خلاف بين الجيش والمستوطنين، مقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين.وأشار إلى أن الوحدات الاستيطانية التي تمت شرعنتها تقع في مستوطنات: "بيتار عيليت، ومعالي أدوميم، وموداعين، وعيلتيت، وارئيل، ويتسهار، وعطروت، وحلميش، وادورا، وعتنائيل"، المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين.// انتهى //15:59ت م0129