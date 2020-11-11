تبوك 25 ربيع الأول1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسالتقى معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل اليوم , رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك أحمد الحارثي وذلك في إطار زيارة معاليه الحالية للمنطقة.واستعرض اللقاء الذي عقد بمقر غرفة تبوك بحضور عدد من المستشارين ومسؤولي الوزارة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة , الموضوعات المتعلقة بمشاريع الصناعة بالمنطقة بالإضافة إلى تعزيز الفرص الاقتصادية والتنموية التي تقدمها الوزارة من خلال المشاريع والخدمات المقدمة للصناعيين.// انتهى //16:01ت م0130