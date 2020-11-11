بريدة 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم بمدير فرع بنك التنمية الاجتماعية في المنطقة سلطان الحربي، وعددا من منسوبي الفرع.واطّلع سموه على المبادرات التي يرعاها فرع البنك لدعم الأسر المنتجة ومشاريع الشباب في المنطقة .حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، والأمين العام لبرنامج التوطين بالمنطقة أحمد بن علي المشيقح.// انتهى //16:02ت م0131