عام / سمو الأمير فيصل بن مشعل يلتقي مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بالقصيم
الأربعاء 1442/3/25 هـ الموافق 2020/11/11 م واس
بريدة 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس
التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم بمدير فرع بنك التنمية الاجتماعية في المنطقة سلطان الحربي، وعددا من منسوبي الفرع.
واطّلع سموه على المبادرات التي يرعاها فرع البنك لدعم الأسر المنتجة ومشاريع الشباب في المنطقة .
حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، والأمين العام لبرنامج التوطين بالمنطقة أحمد بن علي المشيقح.
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16:02ت م
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