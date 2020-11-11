بريدة 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020م واسأقامت جامعة القصيم -مُمثلة بمركز الابتكار والملكية الفكرية- أمس محاضرة علمية عن بُعد بعنوان "الملكية الفكرية .. المفهوم والتطبيقات"، بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بحضور 192 مشاركا ومشاركة .وهدفت المحاضرة إلى تعزيز ونشر مفهوم الملكية الفكرية في الجامعة، حيث تحدث فيها المدرب من الهيئة السعودية للملكية الفكرية عبد الرحمن الفرحان عن مفهوم الملكية الفكرية وبدايتها بالمملكة، ومجالاتها ومدة حمايتها، وتعريف شامل عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية، متطرقا إلى براءات الاختراع، وحقوق المؤلف وغيرها، إضافة إلى العلامات التجارية، والخدمات التي تقدمها الهيئة في تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة التي تتمثل في إدارة عمليات الملكية الفكرية، وتقديم خدمات الملكية الفكرية، وتوليد واستخدام حقوق الملكية الفكرية وصيانتها والحفاظ عليها .وبيّن الفرحان أن مركز الابتكار يعمل على نشر مفهوم الابتكار والملكية الفكرية بالجامعة لتشجيع أصحاب هذه الأفكار وحمايتها، وتحويلها إلى منتجات واعدة تسهم في التنمية الاقتصادية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، كما يسعى المركز لنشر مفهوم المكلية الفكرية، وتحفيز الابتكار، وتبنّي المشاريع الابتكارية، وحماية الحقوق وتسجيلها، حيث نفذ المركز 13 برنامجًا متنوعًا استفاد منها أكثر من 1800مستفيد ومستفيدة، شملت نداوات ولقاءات ومعسكرات ودورات تدريبية .// انتهى //16:02ت م0132