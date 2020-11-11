مكة المكرمة 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسزار محافظ الجموم فهد القثامي اليوم فرع جامعة أم القرى بالمحافظة التقى خلالها عميد الكلية الجامعية الدكتور سهيل الحربي ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام.واطلع محافظ الجموم، على أقسام الجامعة والمكاتب والمعامل وقاعات الدراسة، كما استمع إلى شرح عن عملية سير الدراسة للطلاب والطالبات من خلال الواقع الافتراضي تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.وعدّ القثامي الكلية الجامعية منارة مميزة في المحافظة لما تقدمه من مخرجات علمية وبحثية.// انتهى //16:52ت م0153