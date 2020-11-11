الأحساء 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسرعى معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي اليوم، " حصاد التميز – العام الجامعي 1440-1441هــ" ، بحضور وكلاء الجامعة، والعمداء .وأكد معاليه حرص الجميع على تحقيق أهداف وتطلعات الجامعة ، والعمل الدؤوب على رفع مستوى مخرجاتها التعليمية والبحثية من خلال ما يقدمونه من جهود مشكورة، وممارسات نوعية للارتقاء بالعمل المؤسسي الجامعي.وبين أن الجامعة لديها منظومة شاملة للتميز تشتمل على مجالات دعم التميز الأكاديمي، والتميز البحثي، والتميز المجتمعي، والتميز المرتبط بالتطوير الأكاديمي والمهني، والتميز المرتبط بالتطوير الإداري.وفي ختام الحفل تم تكريم الكليات والبرامج المتميزة والفائزين بجوائز التميز من الهيئة التدريسية والإدارية والفنية.// انتهى //16:53ت م0154