عام / أمانة جدة تنذر 232 منشأة تجارية وتزيل 43 حظيرة مخالفة بجنوب جدة
الأربعاء 1442/3/25 هـ الموافق 2020/11/11 م واس
جدة 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واس
رصدت أمانة محافظة جدة 79 مخالفة على أنشطة متنوعة ومباني قيد الإنشاء , إلى جانب إشعار 232 منشأة تجارية , في نطاق بلدية الجنوب الفرعية.
وأوضحت الأمانة، أن الفرق الميدانية نفذت خلال الأسبوع الجاري 36 زيارة رقابية، أسفرت عن مخالفة 47 محالا تجارية , وتوجيه إشعارات أخرى لـ 232 محالا تجاري ، فيما شملت مراقبة المباني والتعديات ، حيث تم إشعار 36 موقعا مخالفا لاشتراطات البناء، فيما أزالت 43 حظيرة أغنام مخالفة , لمكافحة الظواهر السلبية.
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16:57ت م
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