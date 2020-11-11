جدة 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسرصدت أمانة محافظة جدة 79 مخالفة على أنشطة متنوعة ومباني قيد الإنشاء , إلى جانب إشعار 232 منشأة تجارية , في نطاق بلدية الجنوب الفرعية.وأوضحت الأمانة، أن الفرق الميدانية نفذت خلال الأسبوع الجاري 36 زيارة رقابية، أسفرت عن مخالفة 47 محالا تجارية , وتوجيه إشعارات أخرى لـ 232 محالا تجاري ، فيما شملت مراقبة المباني والتعديات ، حيث تم إشعار 36 موقعا مخالفا لاشتراطات البناء، فيما أزالت 43 حظيرة أغنام مخالفة , لمكافحة الظواهر السلبية.// انتهى //16:57ت م0156