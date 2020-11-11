أبوظبي 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسأجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.وبحثا خلال الاتصال العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة, إضافة إلى تطورات الأوضاع في إثيوبيا وأهمية العمل على تعزيز الأمن والاستقرار في الأراضي الإثيوبية.// انتهى //17:00ت م0158