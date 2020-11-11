الرياض 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واستقام غداً في مدينة الدمام بطولتي المملكة للبوتشيا ونهائيات الصعود للدوري الممتاز لكرة الهدف ضمن النشاط الداخلي للجنة البارالمبية السعودية للموسم الرياضي الحالي.وتستضيف صالة نادي الشرقية لذوي الإعاقة المنافسات التي تنطلق غداً وتستمر لمدة 3 أيام, حيث تشارك 4 أندية في بطولة كرة الهدف هي أندية: (جازان , وحائل , والرس , وعسير), تتنافس على لقب دوري الدرجة الأولى وبطاقتي التأهل إلى الدوري الممتاز, التي ستكون من نصيب المتصدر والوصيف في الترتيب النهائي.فيما ستشارك 10 أندية في بطولة البوتشيا وهي أندية: (الأحساء, وتبوك, وجازان, وحائل, والرياض, والشرقية, والطائف, والقصيم , والمدينة, ومكة) .// انتهى //17:00ت م0159