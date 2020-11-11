القاهرة 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط ترقب لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة غداً الخميس.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 3ر2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 8ر625 مليار جنيه.وتراجع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 10997.65 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.2% مسجلاً 1976.89 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 8.9% لينهي التعاملات عند مستوى 2888.8 نقطة.// انتهى //17:01ت م0160