أديس أبابا 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسهنأ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد اليوم الرئيس الحسن واتارا على إعادة انتخابه رئيسًا للكوت ديفوار.ودعا رئيس المفوضية جميع الفاعلين السياسيين إلى إعطاء الأولوية للحوار للحفاظ على التماسك الاجتماعي والسلام والاستقرار في البلاد، كما دعا شعب كوت ديفوار إلى الهدوء وضبط النفس على خلفية أعمال العنف التي رافقت الانتخابات.وحث رئيس المفوضية السلطات الإيفوارية على احترام مؤسسات وقوانين الدولة والبحث عن حلول توافقية وسلمية للتحديات الحالية.وكانت اللجنة الانتخابية قد أعلنت بداية الشهر الحالي عن فوز الرئيس المنتهية ولايته الحسن واتارا بولاية رئاسية ثالثة، بعد أن حصل على 94.27 % من الأصوات في انتخابات قاطعتها المعارضة.// انتهى //17:10ت م0161