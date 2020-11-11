الرياض 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واستنطلق غداً الخميس منافسات المرحلة الثانية من بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نادي نوفا للفروسية غرب الرياض بعد ختام المرحلة الأولى التي تصدرها فريق فرسان المصمك الذي سيلتقي غداً بنظيره فرسان طويق.ويمثل فريق فرسان المصمك كل من عبدالرحمن بن فيصل وهاشم العلوي وفيصل أبو نيان، فيما يمثّل فريق فرسان طويق حسام الزواوي ورمزي عداس وسعيد النهدي.وتُعد البطولة أولى بطولات الاتحاد في الموسم الحالي، ويأتي نظام البطولة باحتساب نقطتين للفريق الفائز، وفي حال تعادل الفريقين يتقاسمان نقاط المباراة بنقطة لكل منهما، وفي حال تعادل فريقين بعدد النقاط في نهاية البطولة يتم احتساب فارق الأهداف بين مجموع ما سجّله وما سُجّل في مرماه.// انتهى //17:14ت م0162