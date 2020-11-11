مكة المكرمة 25 ربيع الأول 1442هـ الموافق 11 نوفمبر 2030م واسزار مدير تعليم مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي اليوم , عددا من مدارس مكتب التعليم بغرب مكة .وتابع جداول الحصص وتفعيلها في منصة مدرستي وبرنامج تميز والأعمال الإدارية كما اطلع على أداء المعلمين في المنصات التعليمية للدروس والتفاعل مع أبنائهم الطلاب والتقى بعدد من الطلاب استمع منهم عن كيفية تواصلهم مع المنصات التعلمية والاستفادة منها والصعوبات التي قد تواجههم والعمل على حلها .وأشاد الدكتور الزائدي بالجهود المبذولة من قبل المدارس في تذليل الصعوبات والحرص على استمرارية العملية التعليمية وتحقيق الأهداف المرجوة .// انتهى //17:24ت م0164