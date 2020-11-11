لندن 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسوقّعت بريطانيا وآيسلاندا اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات صيد الأسماك المختلفة.وأشارت وزيرة الثروة السمكية البريطانية في بيان إلى أن الاتفاقية توضح العلاقة القوية بين المملكة المتحدة وآيسلندا في أمور تشمل التجارة ومصايد الأسماك، معربة عن شكرها للآيسلنديين على النهج البنّاء الذي اعتمدوه طوال مدة المفاوضات.من جهته قال وزير الثروة السمكية في آيسلندا كريستيان دور جوليسون: "من خلال مذكرة التفاهم نضمن أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى زيادة تعزيز التعاون الجيد بين آيسلندا والمملكة المتحدة، ويسعدني أن أشير إلى أن هناك اهتماماً متبادلاً واضحاً من البلدين للتنسيق والتعاون الوثيقين فيما يتعلق بمصايد الأسماك".وقّع الاتفاقية - التي ستدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2021 - وزيرة الثروة السمكية البريطانية فيكتوريا برنتيس ووزير مصايد الأسماك الآيسلندي كريستيان أور جوليسون، اللذان شاركا المناسبة عبر تقنية الفيديو.// انتهى //17:33ت م0165