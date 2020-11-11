عمّان 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم هاتفياً مع نظيرته النرويجية إينه إيريكسن سوريدي تعزيز التعاون والتضامن في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها، إضافة إلى المستجدات الإقليمية.واستعرض الوزيران التطورات الإقليمية والدولية، وخاصة تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لضمان توفير الدعم المالي اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأنروا).// انتهى //17:33ت م0166