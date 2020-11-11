الخرطوم 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسالتقى عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بمكتبه في القصر الرئاسي اليوم بالمبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث الذي يزور الخرطوم حاليا.وبحثا خلال اللقاء الخطوات التي تمت لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وضرورة ترجمة هذه الخطوات عبر منافع اقتصادية واستثمارية تعود على البلدين بالنفع.وأكد الجانبان أهمية إلحاق بقية الحركات المسلحة بمسيرة السلام، ومساندة أصدقاء وشركاء السودان والمجتمع الدولي في تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان وإنزاله إلى أرض الواقع.// انتهى //17:34ت م0167