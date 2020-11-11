الوجه 25ربيع الاول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسدشن محافظ الوجه العقيد شجاع الشريف أمس، الحملة التوعوية التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعنوان "الصلاة نور".واستمع المحافظ إلى شرح عن دور وأهداف الحملة، التي تتضمن برامج ميدانية وتوعوية ووقائية للتنويه بأهمية الصلاة وفضائلها .يذكر أن الحملة التوعوية تشارك فيها الجهات الحكومية والخاصة بتفعيل هذه الحملة التي تستمر ستة أشهر من خلال نشر مواد توعوية إلكترونياً في وسائل الاتصال المتنوعة.// انتهى //18:01ت م0178