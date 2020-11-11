المنامة 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واستلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اعرب خلاله عن خالص عزائه ومواساته لملك البحرين في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء -رحمه الله- ، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.وعبّر الملك حمد عن بالغ شكره للكاظمي على العزاء والمواساة في الفقيد -رحمه الله- .// انتهى //18:08ت م0179