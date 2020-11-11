المنامة 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واستلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اتصالاً هاتفياً من أخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.وأعرب الملك عبدالله الثاني خلال الاتصال عن خالص عزائه ومواساته للملك حمد بن عيسى آل خليفة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء -رحمه الله- ، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.وعبّر الملك حمد عن بالغ شكره وتقديره للملك عبدالله الثاني على صادق العزاء والمواساة في الفقيد -رحمه الله- .// انتهى //18:20ت م0182