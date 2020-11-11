الرياض 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسأعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن تعازيه ومواساته لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وولي عهده الأمين وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، والشعب البحريني في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين- رحمه الله - .وقال : إن دول مجلس التعاون فقدت بوفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أحد أهم القادة لما له من أدوار مشهودة في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعظيم مكتسبات شعوب دول المجلس، مشيدا بالسيرة العطرة للفقيد، رحمه الله، والتي حفلت بالإنجازات العظيمة والمواقف المشرفة التي مكنت مملكة البحرين من تبوء مكانة دولية مرموقة.// انتهى //18:21ت م0183