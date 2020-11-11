الرياض 25 ربيع الأول1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واستواصل وزارة النقل جولاتها الميدانية للمنشآت العامة والخاصة التي تشرف عليها، للتأكد من تطبيق البروتوكلات الوقائية والصحية، والتشديد على ضرورة الالتزام بالاحترازات في جميع مرافق المنظومة، وإيقاع العقوبات على المخالفين للمساهمة في الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وذلك ضمن مهام الوزارة التي تحرص على تطبيقها بشكل فعلي في إطار العودة بحذر.وتأتي هذه الجولات تماشيًا مع تعليمات الجهات الرسمية بقيام الجهات وفقًا لأدوارها ومهامها الإشرافية ونطاقها الجغرافي بضبط المخالفين، حيث تقوم لجان مختلفة من منظومة النقل بجولات ميدانية متعددة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك تأكيدًا لما يتضمنه دليل ضبط المخالفات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وضمان رصد المخالفات وإيقاع العقوبات على مرتكبيها.وشملت الجولات عددًا من المطارات ومحطة السكك الحديد بالرياض والشرقية، إضافة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء جدة الإسلامي، وعددًا من مكاتب تأجير السيارات والمقار الأخرى لفروع ومرافق جهات منظومة النقل.وأوضح وكيل الوزارة للخدمات المساندة الدكتور منصور اليامي، إن هذه الجولات تأتي ضمن العديد من الأعمال والجهود التي تبذلها المملكة بجميع قطاعاتها للتصدي لفايروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و ذلك وفقًا للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل الجهات ذات العلاقة والجهات الإشرافية، مفيداً أن وزارة النقل تولي اهتمامًا بالغًا وتعكف على تجهيز مقار المنظومة بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات بهذا الصدد، وبما يضمن استمرار دفع عجلة التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.// انتهى //18:28ت م0185