الخرطوم 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسالتقى عضو مجلس السيادة السوداني البروفيسور صديق تاور في مدينة جوبا اليوم بنواب رئيس دولة جنوب السودان ربيكا نيادينق دي مبيور، والبروفيسور جيمس وانيقا، وتعبان دينق، وحسين عبدالباقي، كلّ على حدة.وقال تاور في تصريح صحفي عقب اللقاءات: إنه أبلغ نواب دولة جنوب السودان التزام وتأكيد الحكومة بتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان الذي رعته حكومة جنوب السودان.ولفت النظر إلى الاهتمام الكبير والدور الذي يمكن أن تؤديه الحكومة السودانية من أجل إحلال السلام في جنوب السودان.وأوضح أن اللقاءات تطرقت إلى أهمية تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة البلدين والأجيال القادمة والتعاون لتحقيق الاستقرار والأمن.// انتهى //18:44ت م0188