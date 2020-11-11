بغداد 25 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 11 نوفمبر 2020 م واسأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ضرورة إبعاد الملف الأمني عن التأثيرات السياسية لضمان الاستقرار الشامل في البلاد.وبيّن الكاظمي -الذي كان يتحدث أثناء ترؤسه اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني اليوم- أن بلاده مازالت تواجه الكثير من التحديات ومن بينها التحدي الأمني, داعيا القوات الأمنية العراقية إلى مواصلة العمليات الاستباقية لتفويت الفرصة على الجماعات الإرهابية.وجرى خلال الاجتماع -حسب بيان صحفي حكومي- مناقشة المستجدات الأمنية في البلاد، إلى جانب الموضوعات المدرجة في جدول أعماله.// انتهى //18:50ت م0189